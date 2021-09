Chvíli po něm přečetla ze své knihy úryvek romská spisovatelka Irena Eliášová, která svými sloupky přispívala také do Libereckého deníku. Dalším z 27 hostů festivalu poezie byl také aktuální držitel ceny Magnesia Litera v kategorii Poezie Pavel Novotný, který působí na Katedře německého jazyka Technické univerzity v Liberci.

Mottem letošního ročníku festivalu byl citát Reného Chara: Poezie není žvýkačka. Svou tvorbu v Liberci představilo přes 25 básníků, spisovatelů a umělců. Jedním z prvních na sobotním programu byl Oto Klempíř, kterého většina lidí zná z kapely J.A.R., tentokrát se ale představil jako básník. Na svém kontě má tři knihy básní i hudebních textů. V roce 1999 debutoval na poli poezie sbírkou Je tu dostatečný počet statečných. O tři roky později mu vyšla sbírka Antiranař a v roce 2011 kniha Tali Bachtar, což je soubor textů pro kapelu J.A.R. a básní z let 1989 – 2011.

