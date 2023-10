Liberec hostí 26. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm, který se letos v městě pod Ještědem uskuteční v termínu od čtvrtka 12. do neděle 15. října. Festival nabídne nejen zajímavou sportovní podívanou, ale otevře i mnoho témat diskutovaných ve společnosti. Vedle filmových projekcí je na letošním programu také řada besed a výstav. Nebude chybět ani konference Mental health a sportovní eventy.

V kultovním pražském Kinu MAT proběhla ve čtvrtek 5.října tisková konference k blížícímu se 26. ročníku Sportfilmu. | Foto: se souhlasem Šárky Razýmové

Do soutěže se letos přihlásilo nejvíc filmů ve festivalové historii, přesně 373 snímků ze 69 zemí. Vybrané soutěžní filmy jsou opět rozděleny do pěti kategorií: Olympijské ideje, Dokumenty, Sportovní osobnosti, Hrané filmy a seriály a Metodika, vzdělávání.

Během slavnostního galavečera, který se 14. října uskuteční v Aule G Technické univerzity Liberec, budou vyhlášeny nejen jednotlivé kategorie, ale tradičně také Hlavní cena festivalu. Na doporučení festivalové poroty uděluje Česká olympijská akademie ještě Cenu Jiřího Kössla.

Opět bude uděleno také zvláštní ocenění Paprsek odvahy a naděje Věry Čáslavské, které v loňském roce jako první získal zlatý olympionik Lukáš Krpálek. Trofeje pro letošní Sportfilm opět pochází z dílny společnosti Lasvit. Na ceně Paprsek odvahy a naděje Věry Čáslavské pracoval Lasvit společně s Českou mincovnou.

„Tuto unikátní cenu navrhl designér Maxim Velčovský a jedná se o téměř desetikilogramový masivní drahokam z broušeného optického skla,“ přibližuje podobu ceny ředitelka festivalu Renata Balašová.

Tento drahokam symbolizuje životní osudy Věry Čáslavské, jejíž charakter se nenechal zlomit tlakem a útiskem tehdejšího režimu, nýbrž byl jako diamant zformován do krásy, ryzosti a pevnosti. V nitru trofeje je zatavena unikátní a pro tuto příležitost vyrobená pozlacená mince s podobiznou Věry Čáslavské.

Na co se mohou účastníci festivalu těšit

Pro fanoušky velkých fotbalových příběhů bude na letošním Sportfilmu největším lákadlem celorepubliková premiéra dokumentu o Martinu Škrtelovi, která se odehraje v sobotu 14. října odpoledne v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev za osobní účasti Martina Škrtela i režiséra Petra Větrovského.

Diváky jistě potěší i strhující drama o dvojím životě hráče Premier League Jlloyda Samuela The Footballer, his Wife and the Crash, po němž bude následovat beseda s výraznými osobnostmi českého fotbalu Theodorem Gebre Selassiem a Bořkem Dočkalem.

Pro příznivce motosportu je nachystána projekce dokumentu Enzo Ferarri o jedné z největších postav motoristického sportu a automobilového průmyslu, jíž se zúčastní také režisér filmu Enrico Cerasuolo.

Za pozornost budou stát také snímky o zápasníkovi Jiřím Procházkovi a lezci Adamovi Ondrovi, nostalgická připomínka olympijského hokejového triumfu Děti Nagana, či filmy věnující se mladým sportům jako parkour, BMX či freestyle bruslení. Společenskou odpovědnost zase připomenou zajímavé dokumenty o udržitelné výrobě sportovního vybavení či sportovcích z válkou postižené Ukrajiny.

V rámci doprovodného programu naváže Sportfilm na loňskou úspěšnou premiéru konference Mental health, tentokrát na téma Ženy ve sportu. Hosty špičkové lyžařky Šárky Strachové budou například úspěšná tenistka a psycholožka Helena Suková, horolezkyně Klára Kolouchová či biatlonistka a moderátorka Gabriela Soukalová.

SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2023 je mezinárodní soutěžní festival televizních a filmových snímků s tematickým zaměřením na sport, olympijské ideje a hry. Cílem festivalu je ocenění nejlepších snímků v jednotlivých kategoriích a nejlepšího snímku ze všech kategorií. Posláním festivalu je přispívat k rozvoji olympijských myšlenek prostřednictvím sportovního filmu a dokumentu.