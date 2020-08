Učitel jazzových národů. Tak přezdívají Karla Velebného s nadsázkou jeho přátelé a žáci. Nejen ti ve Frýdlantu, kde se už 36 let scházejí adepti jazzové muziky na legendární Letní jazzové dílně. První ročník se konal v roce 1984 a u jejího zrodu stál právě jazzový hudebník, skladatel, pedagog a především virtuózní hráč na vibrafon Karel Velebný.

„Přišel tehdy s nápadem, že by vedl nějaké letní hudební kurzy. Původně je chtěl pořádat na jiném místě, na jihu Čech, ale pak z toho sešlo, že jsou tam zavedení jen na vážnou hudbu. Čirou náhodou se sešel na dnes už zrušeném nádraží v Tišnově s Radkem Jechem, který tehdy učil na Lidové škole umění ve Frýdlantu. Slovo dalo slovo a Radek mu řekl: Tak co kdybys to dělal u nás. A bylo to,“ přiblížil zrod frýdlantské hudební legendy jeden z hlavních organizátorů, ředitel frýdlantské ZUŠ Vladimír Hrdina.

„Karla Velebného jsem znal už dříve, ještě ze studií a různých pražských klubů, kde hrál. Navíc můj táta byl jeho velký kamarád, Karel Velebný za ním často jezdil i do liberecké „lidušky“. Takže když jsem se dozvěděl, že se ve Frýdlantu bude scházet celá tahle parta báječných jazzmanů a lidí, měl jsem pochopitelně velikou radost,“ dodal Hrdina.

A radost měli i všichni příznivci jazzu ze severu Čech. Díky skvělým hudebním večerům na Králově háji, kde se vystřídala celá plejáda hvězd, včetně Jana Hamra staršího a jeho ženy, zpěvačky Vlasty Průchové, jich nebylo málo.

Šli sem jazzmani z blízka i daleka

Základ Letních jazzových dílen totiž tvořila hvězdná sestava lektorů, za nimiž se táhli adepti z blízka i daleka, protože řečeno slovy spoluzakladatele a duše akce Aleše Bendy: „Velebný byl zkrátka učitel jazzových národů v Čechách a na Moravě, ba i v blízkém zahraničí.“

První frekventanty učili jazzové interpretaci v týdenních kurzech Jiří Stivín, Emil Viklický, Rudolf Dašek, Milan Vitoch, Dodo Šošoka, František Uhlíř, Josef Audes, Mojmír Bártek a Jaromír Hnilička. Postupně k nim přibývali další – Svatobor Macák, Karel Růžička, Zdeněk Fišer, ale později i Američané Lee Andrew Davison, Skip Wilkins či saxofonista Neil Wetzel (poslední dva letos poprvé kvůli koronaviru chybí). Ti všichni z popudu Karla Velebného předávali své zkušenosti svým následovníkům.

„Karel Velebný byl pro všechny jazzmany otec, kumpán, kamarád, patron i autorita. Zkrátka světec. Však se také jmenoval Velebný a jeho talent byl pro mnohé pravým požehnáním,“ tvrdí Benda.

Není proto náhodou, že řada žáků převzala od svých mistrů jejich žezlo. Ve Frýdlantu se jazzovému umění „vyučili“ současní lektoři – například kytarista Adam Tvrdý, trumpetista Miroslav Hloucal nebo předčasně zesnulý saxofonista Rosťa Fraš.

Cimrman byl hokejista

Loni, u příležitosti 30. výročí odchodu Karla Velebného (zemřel v březnu 1989 v nedožitých 58 letech), vznikla právě ve Frýdlantu brožurka s názvem Hedvábné vzpomínání. Její název odkazuje na alter ego Karla Velebného – a tím byl cimrmanolog Evžen Hedvábný.

„On s tím svým humorem nepřímo, vlastně přímo stál u zrodu Divadla Járy Cimrmana,“ připomněl ve vzpomínkovém pořadu České televize multiinstrumentalista a nestor Letních jazzových dílen Jiří Stivín. „Jednou mi vyprávěl, že když Šebánek vymýšlel to jméno, on seděl vedle, četl v novinách nějaké výsledky Litvínova a povídá: „Hele, tady dal gól nějaký Jára Cimrman,“ přidal další z hostů, pianista Emil Viklický. „Zatímco my jsme urputně hráli, on ty svoje kameňáky, vlastně spíš drahokamy jen tak házel přes rameno,“ dodal spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana Jiří Šebánek.

Oceňují jeho smysl pro humor

Humor stejně jako laskavost byly u Velebného dvě vlastnosti, na kterých se shodli všichni, kteří tohoto neobyčejného muzikanta i člověka znali. „Byla to taková úžasná směsice suchého anglického, až černého humoru,“ zavzpomínal Hrdina.

Jeho slova dokumentuje i zmíněný vzpomínkový pořad, v němž Karel Velebný na adresu kytaristy Rudolfa Daška, kterého přizval do svého legendárního souboru S+HQ (mimochodem šlo o kvintet, spojený s Divadlem Spejbla a Hurvínka), suše pronesl: „Původně s námi měl hrát Jára Cimrman, ale neshodli jsme se na jednom tónu, takže to vzal nakonec Dašek. Myslím, že nehraje špatně. Mně se to bohužel docela líbí.“

„Byl to skvělý, geniální člověk. Jeho humor byl pověstný, ale především, nikdy nikoho nezarmoutil. Pořád mi strašně chybí,“ dodal ředitel frýdlantské ZUŠ.

Stejně tak zavzpomínal nejen na Radka Jecha, ale i na Karla Růžičku, od jehož odchodu uplyne příští rok pět let. A jehož legendární hláškou uvádí Aleš Benda každoročně slavný koncert jazzových hvězd: „Dílna ve Frýdlantu musí být, i kdyby se neměly slavit Vánoce.“

Zdroj: Karel Velebný TributeKarel Velebný alias Evžen Hedvábný

Karel Velebný (17. března 1931 – 7. března 1989) byl český jazzový hudebník,herec a hudební pedagog.

Jako hudebník vystupoval se skupinou S+HQ. V šedesátých letech (pod pseudonymem Evžen Hedvábný) spoluzakládal rozhlasovou Vinárnu U Pavouka i Divadlo Járy Cimrmana.

V roce 1984 založil spolu s Alešem Bendou a Radkem Jechem Letní jazzovou dílnu, která na počest nese jeho jméno.

Karel Velebný byl všestranně nadaným multiinstrumentalistou. Ovládal hru na velké množství hudebních nástrojů, zejména žesťových, ale i na bicí a klávesové nástroje, znám byl zejména jako vynikající xylofonista a vibrafonista.

Zdroj: Wikipedie