„Orchestr Ladislava Bareše - to byla vysoká kvalita! Velice dobře orchestr hodnotil Gustav Brom, který byl s Barešem kamarád. Znal jsem osobně dva muzikanty orchestru, baskytaristu Kudrnáče a pozounistu Hodbodě,“ vzpomíná Pavel Steklý.

Mnozí mají se jménem a osobou Ladislava Bareše spojeny i vzpomínky na své mládí. „Byl to elegán a frajer. V mládí jsme s celým orchestrem objížděli plesy, na kterých jsme měli předtančení. Protože jsem byla nejmladší z celého tancáku, vždy dohlédl na to, kdo mě z muzikantů odveze domů. Moc ráda na to vzpomínám a na pana Bareše také,“ popsala Jana Váňová. Taneční, čaje a plesy, tam všude se lidé s Ladislavem Barešem a jeho orchestrem setkávali.

V diskuzích na sociálních sítích na něj lidé vzpomínají skutečně s láskou. Svůj příspěvek přidává i Hana Storm, která je rodačka z Liberce a nyní žije v Kanadě: „Ano, byl Králem severu a měl stále plný sál. Hráli na Střelnici a v Lidových sadech, stále měli plno. Jako mladí jsme nemohli vynechat jeho zábavy. Představuji si ještě teď jeho orchestr v modrých kostýmech se zpěvačkou Jindru Pikalovou.“

Liebiegův palác odkryl při opravách mnohá tajemství. Skryté stropy i řecké malby

Ladislav Bareš se narodil 22. dubna 1918 v Hradci Králové. Vystudoval sice chemickou průmyslovku, ale srdcem byl muzikant. Jako trumpetista začínal v orchestru Gustava Broma a v 60. letech založil svůj orchestr. Ten proslavil Liberec nejen v době legendárních Libereckých výstavních trhů (LVT), kdy doprovázel řadu hvězd včetně Waldemara Matušky či Karla Štědrého. V roce 1963 stál také u zrodu kapely Atlantic, bigbeatové odnože tanečního orchestru. Patřil mezi průkopníky big beatu v Liberci, neboť chtěl oslovit i mladou generaci a přitáhnout ji k hudbě. Kapelník Ladislav Bareš zemřel v roce 2000. Bylo mu 82 let.

Orchestr Ladislava Bareše stále funguje a stále hraje na plesech, tanečních a dalších zábavách, a výborně.