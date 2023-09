/FOTOGALERIE/ Divadlo F. X. Šaldy v Liberci zaznamenalo velký úspěch při letošním předávání Cen Thálie, kterými jsou oceňování nejen divadelní umělci za jevištní výkony. V kategorii činohra za titulní roli Marie Antoinetty cenu získala Karolína Baranová. Regionální divadlo se tak raduje podruhé v řadě. Loni za nejlepší ženský výkon v činohře získala Thálii Veronika Korytářová za ztvárnění postavy krále komiků Vlasty Buriana.

Velkolepá tragikomedie ze soukromí poslední královny Francie. | Foto: Tereza Jiroušková

Do libereckého divadla nastoupila Karolína Baranová v roce 2008 rovnou z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a okamžitě se stala jednou z nejobsazovanějších hereček souboru. Pro liberecké publikum ztvárnila mnoho výrazných dívčích hrdinek, jako třeba Jenůfu v Její pastorkyni, Markétku ve Faustovi, Aňu ve Višňovém sadu, Anežku ve Škole žen či Elaine v Absolventovi. Uplatnila se také coby zpěvačka a talentovaná textařka. Pěvecké schopnosti předvedla v muzikálech jako Jezerní dáma v muzikálu Monty Python`s Spamalot nebo jako Candela v Ženách na pokraji nervového zhroucení.

Aktuálně zazářila ve velkolepá tragikomedie ze soukromí poslední královny Francie. Americký autor David Adjmi vypráví příběh Marie Antoinetty současným jazykem, představuje si ji jako dnešní dívku v zajetí spotřebního kolotoče. Scénograf David Janošek je oblékl do zářivých a opulentních rób, které evokují současnou módu z titulních stran časopisu Vogue a současně i rokokovou zdobnost a nadýchanost. Atmosféru Versailles vystihl výraznými designovými objekty jako akcenty scény a sérií pohyblivých zrcadel, které tvarují prostor.

„Marie Antoinetta je ptáček, co tluče křídly o mříže klece. Nádherná, bohatá, rozmazlená… a taky lesba a děvka bez studu a pokory. Anebo to bylo jinak? Co když tahle překrásná mrcha byla zblízka spíš ubohé stvoření? Žena-produkt: dítě, které se narodilo mocné mamá, rakouské arcivévodkyni, aby jí dopomohlo k politickým úspěchům,“ řekla mladá režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová.

Hudbu k inscenaci vytvořila svérázná a nezařaditelná zpěvačka, skladatelka, textařka a výtvarnice Vladivojna La Chia. Skladby k Marii Antoinettě psala přímo pro nevšedně pěvecky nadanou Karolínu Baranovou, která mezi dramatickými scénami zvládá ještě zpívat a tančit v moderních výrazových choreografiích Denisy Musilové. Expresivní hudební linka tak tvoří nedílnou součást příběhu Marie Antoinetty a dává nám nahlédnout do křehké duše královny. „Projev Karolíny Baranové je emocionálně nesmírně bohatý, ale také velice promyšlený. Vyniká hlubokým vniknutí do charakteru postavy, kterou představuje jako současnou naivní mladou dívku, rozmazlenou, rozhazovačnou, slepou k jinému světu, než je ten, který ji obklopuje. Neopakovatelným způsobem střídá až groteskní projev s momenty charakterního herectví. Překvapivě a přesně ve chvíli, kdy je to třeba. Nikdy neupadá do stereotypu,“ ohodnotila umělkyni porota.

Karolína Baranová se tak mohla radovat ze skleněné trofeje, které vznikají už čtyřiadvacet let v umělecké sklárně Ajeto Lindava na Českolipsku. Ocenění, jehož současnou podobu navrhl architekt a designér Bořek Šípek, letos slaví kulaté výročí. Skleněnou benátskou masku totiž přebírají divadelní herci už dvacet let. Vizuál ceny se od roku 2003 nemění, stejně jako její výroba. Každá cena Thálie váží tři kilogramy a její samotná výroba zabere huti zhruba hodinu, což je v poměru k časům výroby jiných skleněných kusů hodně času.