Do českých lesů se po sto letech opět vrátili vlci. Nejmladšího samce smečky navíc čeká jeho první mise, během níž si má získat respekt ve svém novém rajónu. V lese se ten den připravuje na myslivecké zkoušky mladý lesní adjunkt. A stejným lesem toho osudného dne poprvé sama, bez rodičů, vyrazila i malá holčička, která získala své jméno podle červené čepičky – Karkulka. Tři iniciační cesty trojice odlišných hrdinů (mladý vlk, začínající hajný a malá holčička) se protnou v bláznivém finále uprostřed lesa – v chaloupce, v níž babička Červené Karkulky právě oslavuje významné životní jubileum.

Jedna z nejoblíbenějších českých pohádek se nyní dočkala také svého loutkového zpracování. V Naivním divadle se tématu osobitým způsobem chopil tvůrčí tým režisérky Michaely Homolové, který pro diváky připravil vskutku originální zpracování této pohádkové klasiky. Humor, nadsázka, bláznivá zápletka, napětí i překvapivé rozuzlení, to je loutková komedie z pera Vítka Peřiny určená dětem od čtyř let.

