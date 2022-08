„Při letních koncertech vzniká ohromná energie, která nám v poslední době hodně chyběla. To, že s námi lidé od prvního až do posledního tónu zpívají slovo od slova naše songy, to jsou okamžiky, které nelze ničím nahradit. Dělá nám obrovskou radost zažívat a prožívat takové chvíle s našimi fanoušky,“ okomentovali turné členové skupiny Lucie.