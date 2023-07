S největšími hity měl na nejstarším českém festivalu mainstreamové hudby Benátská! s Impulsem vystoupit zahraniční tahoun Chris Norman. Páteční koncert musel zrušit ze zdravotních důvodů.

Chris Norman. | Foto: DENÍK/Karásek Jan

Organizátoři Benátské! se museli vypořádat s nenadálou změnou programu. Anglický zpěvák Chris Norman pod Ještěd nakonec nedorazí. „Neskutečně mě mrzí, že do Liberce nepřijedu a nezahraju, ale bohužel jsem ve stavu, kdy mohu pouze ležet. Doufám, že se dám brzy dohromady a co nejdříve uvidím mé fanoušky v Česku,” vzkázal zpěvák, který kvůli vysokým horečkám a kašli částečně přišel o hlas a i se svou manažerkou komunikuje pouze prostřednictvím SMS. Chrisův hlas je fanouškům znám z hitů jako Midnight Lady, Living Next Door To Alice, jehož českou verzi nazpíval Karel Zich, či duetem se Suzi Quattro Stumblin’ In, v české verzi Zkomoliny.

O změně organizátoři informovali prakticky okamžitě, co se nepříjemnou novinku dozvěděli. „Podobné změny na poslední chvíli jsou noční můrou každého z nás, doufali jsme, že nám se vyhnou. Ještě včera večer jsme seděli s Chrisovým road managerem na hotelu a ladili poslední detaily. Bohužel realita je jaká je, ale doufám, že se nám podařilo program upravit tak, že i letos budou fanoušci z Benátské! odcházet spokojení. Všem se omlouváme,“ podotkl ředitel festivalu Pavel Mikez.

Místo vystoupení Chrise Normana se posune koncert Rybiček 48. Česká pop-punková jednička vyprodala venkovní megakoncert za rekordní tři hodiny a osmnáct minut. Fanoušci se mohou těšit na jejich „Monster show“ plnou speciálních světelných a pyrotechnických efektů. „Věřím, že budou důstojnou náhradou. Chrisovi samozřejmě přejeme co nejrychlejší uzdravení a třeba se uvidíme příští rok. I já bych se chtěl fanouškům omluvit a doufám, že na nás nezanevřou," zdůraznil spolumajitel festivalu Petr Pečený.

„V letošním roce oslavíme dvacet let, a proto odehrajeme pouze dvacet koncertů. Festivaly si proto pečlivě vybíráme, ale na Benátské chybět nemůžeme,“ dodal frontman kapely Kuba Ryba.