„Klip je taková moje zpověď v rámci mé kariéry a toho, co jsme vyváděli s kámoši, a toho, co jsem vyváděl já spoustu let. A věřím, že lidé to z textu pochopí až až. Hodně jsem řádil, dostal jsem se už do nějakého stavu, kde jsem už nebyl spokojený se směrem, kterým jsem šel dopředu,“ řekl Děkan s tím, že vystupování přímo na ulici byl takový jeho splněný sen. „Song s klipem je vyústění toho, že jsem si uvědomil spoustu věcí a věřím, že to může být super odrazový můstek, jak se začít chovat jako dospělý chlap,“ dodal.