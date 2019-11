Originální šperky, oblečení, nádobí, tašky, obrazy a další výrobky, které zaujmou nápaditým zpracováním i kvalitním materiálem jsou v těchto dnech k vidění i ke koupi v Oblastní galerii v Liberci.

Design Days Reichenberg 2019 | Foto: Jakub Volný

V pátek v poledne zde začal další ročník prodejní výstavy Design Days Reichenberg, na které se prezentují umělci či řemeslníci z regionu i z větší dálky. „Loni jsme tady byli poprvé, nevěděli jsme do čeho jdeme. Ale je to skvělé. Krásné prostředí, hodně návštěvníků, kteří i nakupují, výborná zpětná vazba,“ pochvalovala si jedna z prodávajících, Marcela Konárková, která do Liberce přijela s nabídkou malého knižního nakladatelství pro děti Pop-pap. Designové dny budou v Oblastní galerii pokračovat do neděle.