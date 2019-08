19. Skotské hry na Sychrově skončily, chystá se jubilejní 20. ročník. Ani na těch letošních nechybělo nic z toho, co k této oblíbené akci patří: dobrá whisky, kilty, vynikající kapely, dudáci a především dobrá zábava, která každoročně láká do parku sychrovského zámku stovky lidí od nás i ze zahraničí, lidi všech generací.

Ani letos nechybělo ale to hlavní, co dělá skotské hry hrami. Tradiční disciplíny jako hod skotským kladivem dá dálky a do výšky, hod kládou nebo běh s kameny. Jako každoročně je s přehledem vyhrál silák z Teplic Vladislav Tuláček, který láme světové rekordy, a na Sychrově v sobotu překonal i svůj vlastní světový. Skotské hry se tak opět objeví v České knize rekordů a to nejen atletickými výkony, které si v amatérské části mohl vyzkoušet kdokoliv a dokonce i ženy, včetně těch nejmenších (!), ale i počtem mužů ve skotských kiltech. Nechyběly ani skotské tance, ukázky automobilových veteránů, a kapely, které se na jevišti střídaly od ráno až do jedné hodině v půlnoci kdy 19. Skotské hry na Sychrově tradičně ukončil dudák na věži zámku.