Naivní divadlo zahraje dnes oceňované představení o Budulínkovi před libereckou radnicí. Začátek je naplánovaný na 20 hodin a vstup je zdarma. Akce se koná v rámci letošního prázdninového Léta na náměstí.

Naivní divadlo zahraje oceňované představení o Budulínkovi před libereckou radnicí. | Foto: Josef Ptáček

Pohádka naivního divadla vypráví o malém chlapci, který se jmenoval Budulínek. Rodiče již bohužel neměl. Zato měl ještě babičku a dědečka! A ti to s Budulínkem neměli ani trochu snadné. Budulínek je totiž vůbec, ale vůbec neposlouchal! A tak není divu, že se jednoho dne dostal do pěkné šlamastyky, protože i přes varování svých prarodičů, aby nikomu neotvíral, vpustil do domu proradnou lišku.