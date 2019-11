K listopadovému dění roku 1989 se vrací expozice v Malé výstavní síni v Liberci. Připomíná jednu ze stěžejních událostí, která se zde tehdy odehrála, a to koncert Karla Kryla.

Výstava s názvem Karel Kryl (nejen) v Liberci v liberecké Malé výstavní síni. K vidění jsou zpěvákovy fotografie, linoryty, dokumenty a citáty. | Foto: Deník / Kamil Košun

Jeho vystoupení 6. prosince 1989 svým objektivem zachytil liberecký fotograf Milan Drahoňovský. „Bylo to něco úžasného. Karel Kryl mohl přijet do Liberce, svobodně se tady pohyboval, mohl se bavit s lidmi a nikde žádný policajti. To bylo něco nepředstavitelného,“ vyjádřil se Drahoňovský.