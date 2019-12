Opera Leoše Janáčka se do Liberce vrátila po 16 letech. Kromě stálic liberecké opery Lívie Obručnik Vénosové a Alžběty Vomáčkové se na jevišti představily i děti z libereckého souboru Severáček. Poprvé mohli liberečtí diváci Bystroušku zhlédnout v pátek večer, další představení se koná v neděli.

„Jestli má být český národ na něco pyšný, tak je to právě odkaz Leoše Janáčka,“ vysvětlil dirigent a autor hudebního nastudování Doubravský, proč si liberecká opera zvolila na závěr letošního roku právě tento titul. Podle režisérky měli na vybranou, zda budou operu inscenovat jako pohádku určenou i mladšímu publiku, nebo ji předloží dospělejšímu publiku jako výpověď o životě. Zvolili druhou cestu a představení je tak vhodné až pro děti od 12 let. „Pro mě je to podobenství o obyčejných věcech života. Není to žádné velkolepé operní téma,“ dodala Keprtová s tím, že tvůrci se proto vyhnuli i zvířecím kostýmům. „Nemyslím ale, že jsme první, kdo ty uši a ocásky odstřihl,“ okomentovala s úsměvem.

Hlavní roli mazané lišky svěřili autoři inscenace překvapivě sopranistce Lívii Obručnik Vénosové. „Většinou bývá Bystrouška interpretována lyričtějším hlasem,“ vysvětlila operní pěvkyně. V roli Lišáka se představí její kolegyně Alžběta Vomáčková, pro kterou „kalhotková role“ není žádnou novinkou. „Neuvěřitelně mě to baví a obohacuje můj repertoár, protože mám dojem, že si tak můžu zahrát i jiné postavy než jenom nějaké slečny, paní nebo mrchy,“ sdělila pěvkyně, která se v postojích či grimasách inspiruje u svých mužských kolegů.

Velkou příležitost dali tvůrci opery i mladinkým zpěvačkám. V roli malé Bystroušky alternují třináctiletá Adéla Palubová a desetiletá Kateřina Šuríková. Obě jsou členkami libereckého dětského pěveckého sboru Severáček, se kterým liberecká opera spolupracuje dlouhodobě.