Inspirací pro námět filmu byl speciální dotazník se 36 otázkami, díky kterým se prý dva lidé do sebe zamilují. Autorem dotazníku je Arthur Aron ze State University of New York. Ve filmu se tak tanečnice Marie (Alena Doláková) a její přítel František snaží zachránit svůj vztah pomocí odpovědí na tyto otázky.

36 otázek najdete

na konci tohoto článku!

Jenže čerstvě třicetiletá Marie má plnou hlavu jiných, mnohem důležitějších otázek. Má cenu pokračovat v kariéře, ve které nikdy nedosáhne vrcholu? Dokáže překonat svůj strach z průměrnosti a být se sebou spokojená? Přestane jí matka někdy mluvit do života? A hlavně – stojí její vztah vůbec za záchranu?

Šimon Holý ve svém výrazném celovečerním debutu přináší nebývale autentický pohled na vztahy, sny a starosti dnešních lidí okolo třicítky. „Film vznikl jako reakce na posledních deset let mého života. Strach z průměrnosti v umění, frustrace, smutek, ale i velká radost a veselí se promítly do výsledku stejně jako naprosté nasazení všech členů štábu, kterým jsem za to vděčný. Je úžasné, že nápad který jsem měl na přijímačkách na FAMU, se stal klíčovou myšlenkou mého debutu a že jsem ho nakonec se svými bývalými spolužáky natočil,“ vysvětlil Šimon Holý s tím, že vznik filmu nebyl nijak snadný. „Když jsem začal přemýšlet o parametrech samotného filmu, nevěděl jsem, jestli je vůbec možné ho natočit. S kameramankou Janou Hojdovou jsme došli k osmi natáčecím dnům a minimu lidí. Což nebyl problém, byli jsme totiž uprostřed koronavirové pandemie,“ dodal.

Zdroj: Youtube

Zrcadla ve tmě (2021) - trailer Zdroj: YouTube.com/Totalfilm.cz

Do hlavní role snímku obsadil Holý jednatřicetiletou herečku Alenu Dolákovou. „V podstatě jsem věděl hned, že ji do projektu chci zapojit. Hraje a tančila. Vždycky jsme spolu chtěli něco udělat, nebyla okoukaná a neměla suverénně nastavený herecký styl. Když jsme se potkali, řekl jsem jí, že mám film o průměrnosti a jí bych chtěl nabídnout roli průměrné tanečnice. Na to se zasmála a skromně a trochu pobaveně poděkovala. Dal jsem jí přečíst to minimum, co jsem měl v tu chvíli napsané, a pustil jí jednu písničku. Alena si ji poslechla, rozbrečela se a řekla, že to chce dělat. Od toho momentu bylo jasné, že píšu Marii pro ni,“ objasnil Holý, který kromě režie a scénáře stojí také za výborným soundtrackem.

Film Zrcadla ve tmě měli možnost vidět diváci na festivalu v Karlových Varech, kde se objevil v soutěži Na východ od Západu. 30. září pak vstoupil do českých kin. V Liberci se hraje poprvé v úterý v sále kina Varšava. Po promítání proběhne debata s režisérem a choreografkou Eliškou Soukupovou.

36 otázek

1. Kdyby sis mohl/a vybrat ze všech lidí na světě, s kým bys nejraději šel/šla na večeři?

2. Chtěl/a bys být slavný/á? A kvůli čemu?

3. Připravuješ si někdy co řekneš, než někomu zavoláš? Proč?

4. Jak by vypadal tvůj “dokonalý” den?

5. Kdy sis naposledy sám/sama pro sebe zpíval/a? A kdy před někým jiným?

6. Pokud by ses mohl/a dožít 90 let s tím, že posledních 60 let tvého života by sis mohl/a ponechat buď tělo nebo mysl 30letého člověka, co by sis vybral/a?

7. Máš předtuchu toho, jak bude vypadat tvoje smrt?

8. Vyjmenuj tři věci, které se ti zdá, že máte s tvým partnerem společné.

9. Za co ve svém životě jsi nejvíc vděčný/á?

10. Kdybys mohl/a změnit cokoliv na způsobu, jakým jsi byl/a vychováván/a, co by to bylo?

11. Vyhraď si teď 4 minuty a řekni svému partnerovi svůj životní příběh co nejpodrobněji to půjde.

12. Kdyby ses zítra mohl/a probudit s jednou libovolnou vlastností nebo dovedností, jaká by to byla?

13. Pokud bys měl/a křišťálovou kouli, která ti může říct pravdu o tobě, tvém životě, budoucnosti nebo čemkoliv jiném, co bys chtěl/a vědět?

14. Je něco, co už dlouho toužíš udělat? Proč jsi to ještě neudělal/a?

15. Co je tvůj největší životní úspěch?

16. Čeho si nejvíce vážíš u přátelství?

17. Co je tvoje nejcennější vzpomínka?

18. Co je tvoje nejhorší vzpomínka?

19. Kdybys věděl/a, že za rok náhle zemřeš, změnil/a bys něco na svém životě? Proč?

20. Co pro tebe znamená přátelství?

21. Jakou roli ve tvém životě hraje láska a náklonnost?

22. Nyní řekni svému partnerovi něco, co ti na něm přijde pozitivní, načež on udělá to samé. Prostřídejte se, dokud každý neřekne 5 pozitivních vlastností.

23. Jak blízké a vřelé jsou vztahy ve tvé rodině? Máš pocit, že jsi měl/a šťastnější dětství než většina ostatních lidí?

24. Jaký máš pocit ze vztahu se svou matkou?

25. Řekněte 3 pravdivá tvrzení o sobě a svém partnerovi. Například “Jsme oba v této místnosti a cítíme…”

26. Dokonči následující větu: “Přál/a bych si mít někoho, s kým bych mohl/a sdílet…”

27. Kdyby se z tebe a tvého partnera měli stát blízcí přátelé, co si myslíš, že by bylo důležité, aby o tobě věděl?

28. Řekni svému partnerovi, co se ti na něm/ní líbí. Tentokrát buď velmi upřímný/á a řekni věci, které bys možná neřekl/a někomu, koho jsi teprve před chvílí poznal/a.

29. Sdílej se svým partnerem nějaký trapný moment z tvého života.

30. Kdy jsi naposledy brečel/a před jiným člověkem? A kdy zcela sám/sama?

31. Řekni svému partnerovi, co na něm/ní máš rád/a už teď.

32. Co je příliš závažné na to, aby se o tom vtipkovalo, pokud něco takového podle tebe vůbec existuje?

33. Pokud bys měl/a dnes večer zemřít bez možnosti jakkoliv komunikovat, čeho bys nejvíce litoval/a, že jsi někomu neřekl/a? A proč jsi to ještě neudělal/a?

34. Tvůj domov, kde se nachází i veškerý tvůj majetek, začne hořet. Poté, co zachráníš své blízké a domácí mazlíčky, máš čas na to vrátit se už jen pro jednu jedinou věc. Jaká by to byla? A proč?

35. Ze všech členů tvojí rodiny, čí smrt by tě nejvíce zasáhla? Proč?

36. Sdílej nějaký svůj osobní problém a požádej partnera o radu, jak by ho řešil/a on/ona. Zároveň ho/ji požádej, aby refektoval/a, jaké podle něj/ní máš z tohoto problému pocity.