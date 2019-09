Pražská ulice se opět po roce promění v promítací sál. V pátek zde začíná dvoudenní festival KI-NO. Zahájení proběhne v 17 hod., první projekce pak ve 20 hod.

Pátý ročník urban festivalu KI-NO Liberec odstartoval 7. září v Pražské ulici v Liberci. | Foto: Deník / Zbranek Petr

„Každý ročník má svoje téma a letos to bude extrém ve všech podobách. Nijak extrémně to nebudeme přehánět, ale diváci se můžou těšit třeba na extrémně nesourodý výběr filmů s podtématy například extrémní nádhera, extrémní úlet nebo extrémní filmové béčko,“ uvedla za organizátory Barbora Jónová. Návštěvníci se tak dočkají například „béčka“ Hadi v letadle, Slepičího úletu nebo snímku Tři billboardy kousek za Ebingem. Součástí akce, která chce vrátit život do centra města, je i doprovodný hudební program.