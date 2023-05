„Roztá/hni se!,“ tak zní podtitul letošního festivalu současného umění WTF?!, jehož tradici založili před devíti lety herci z libereckého Divadla F. X. Šaldy. Výjimečná profesionální přehlídka nabízí každoročně pozoruhodné dramaturgie, letošní ročník se uskuteční v pátek 19. a v sobotu 20. května v Malém divadle v Liberci.

Momentky z natáčení festivalového songu. | Foto: Divadlo F. X. Šaldy

Organizátorsky jej zajišťuje už podruhé trojice herců Ondřej Kolín, Filip Jáša a Stavros Pozidis, kteří na konci dubna vypustili i festivalový singl Do Malýho na malý.

„Letošní podtitul festivalu současného divadla WTF?! v sobě ukrývá plno významů. Nicméně ten, který je pro nás směrodatný, se týká aktivity. Jak v rovině fyzické, tak v rovině názorové a morální,“ sdělil jeden z organizátorů a herec Ondřej Kolín. „V rámci programu se totiž můžete těšit na inscenace, které naplno využívají pohyb. Inscenace, které burcují, bojují s pasivitou a samotní tvůrci upozorňují na různá společenská témata,“ dodal.

K pohybu vyzývá i festivalový singl Do Malýho na malý, který herci vypustili do světa na konci dubna. Unikátní bude letošní ročník i tím, že se sešlo pět monodramat. Víťa Marčík zahájí festival loutkovým představením Labyrint světa. Mark Kristián Hochmann představí inscenaci Jedu do Magadanu vytvořenou podle vězeňského deníku běloruského anarchisty Igora Oliněviče.

FOTO, VIDEO: V Liberci oslavili Den vítězství, uctili památku padlých

Andrej Lyga přijede se svou autorskou pohybovou Pohádkou pro odvážné a monodrama Cikánský boxer, které se odehrává v období druhé světové války, představí Filip Teller. Jako poslední v řadě her o jednom herci se diváci mohou těšit na inscenaci ORTEN!, ve které uvidí Ondřeje Kolína.

„Divadlo je nicméně kolektivní záležitost, a proto se také představí například soubor bývalých studentů DAMU, kteří odehrají inscenaci Harlekýn je mrtvý. Vypráví příběh postavy z komedie dell arte v moderním světě. Divadelní uskupení Masopust zahraje představení Ženet. O kabaretní a improvizační formu divadla se postará soubor Ductus Deferens s představením Karameloun,“ přiblížil program FIlip Jáša s tím, že o komornější divadlo se postará uskupení Bodyvoice band se svým představením Meet Flannery.

Diváci se můžou aktivně zapojit do celého Festivalu svým pohybem a tancem při koncertech, které rozproudí krev. V pátek se o to svým nefalšovaným blues postará jihoafrický písničkář Gerald Clark a punková kapela Wosa. Do Liberce se také znovu vrátí dobře známí Bukkakebrothers And Sister. V sobotu se o hudební náplň postará zpěvačka Mirjari, plzeňská parta Furt Rovně a kapela Strohoskop.