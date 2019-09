„Atraktivním doplněním historické akce je sraz autoveteránů na náměstí před radnicí nebo jízdy historických tramvají či autobusu,“ připomněla mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová. V centru města si můžete prohlédnout věž, bývalou galerii v Liebiegově paláci nebo galerii pod radnicí.

KAVÁRNA BEZ KÁVY

Zpřístupněna bude také bývalá chlouba města, secesní kavárna Pošta, která je dnes v majetku Policie ČR. O návratu kavárny se ale neuvažuje. „Nabídky sice chodí, ale jejich představa je taková, že my bychom to celé zaplatili a nějaké organizace, třeba nevládní, by si to tady za korunu pronajaly,“ zmínil krajský ředitel policie Vladislav Husák. Podle něj by bylo těžké vydělat si na provoz. „Náklady by byly tak velké, že by se na ně dortíčky a kávičkami nevydělalo,“ připomněl.

Lidem se otevřou také kostely, synagoga v krajské knihovně, liberecké podzemí nebo dokonce nejstarší krematorium v Čechách. Navštívit bude možné i nádraží v Horním Růžodole nebo školu Na Bojišti. Pozadu nezůstanou ani Vratislavice, kde si můžete prohlédnout pivovar či rodný dům Ferdinanda Porscheho.

Zavítat můžete také do Žitavy, kde den památek rovněž probíhá. Většina památek bude otevřena od rána do 17 hodin.