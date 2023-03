Pro milovníky opery si liberecké Divadlo F. X. Šaldy připravilo premiéry operního skvostu Madama Butterfly, které se uskuteční v pátek 10. a v neděli 12. března.

Operní skvost Madama Butterfly. | Foto: Daniel Dančevský

Tragický příběh z japonského prostředí o zklamání a nenaplněné touze patří k nejvýraznějším a nejznámějším dílům, které zkomponoval italský skladatel Giacomo Puccini. Pod hudebním nastudováním je podepsán významný a vyhledávaný italský dirigent Paolo Gatto, který je považován za jednoho z předních odborníků na Pucciniho tvorbu.

„Madama Butterfly zaujímá v mém profesním životě velmi významné místo a patří mezi mé nejoblíbenější opery. Nastudovat dílo, jakým je Madama Butterfly, je práce velmi komplexní. Při zkouškách kladu největší důraz především na skvělý zvuk a hlavní je, abychom na něm orchestr, sólisté, sbor i já pracovali společně,“ svěřil se dirigent s tím, že spolupráce s libereckým operním souborem se zdařila. „Všichni ze sebe vydali maximum, aby splnili má přání a mé představy a abychom se všichni společně přiblížili ideálu, se kterým by i maestro Puccini byl spokojen,“ dodal.

Role režiséra se chopila Kateřina Dušková. Ta přirovnala operu k příběhu křehkému jako domeček pro panenky vyrobený z papíru. „Je to příběh silný jako tisícovka papírových jeřábů, která vám splní přání, je to příběh naděje, která je v každém zrození. Je to příběh cti a hrdosti, zbabělosti, bezohledného plundrování. Je to příběh nenaplněných očekávání a touhy, příběh síly lásky až za hrob, příběh každé z nás, která potkala a ztratila lásku,“ zdůraznila činoherní režisérka.

O scénografii se postaral Pavel Kodeda. Tvarosloví nábytku, ačkoli zpracovaného jako velké skládačky origami, vychází spíše z tradičních evropských forem a představuje tak zhmotnění snu o slibovaném životě s americkým manželem. Prostor pak doplňují další, záměrně romanticko-infantilní origami symbolizující dívčí svět a pomíjivost či křehkost hrdinčiných představ konfrontovaných se surovou, osudovou realitou.

Kostýmy stvořil Roman Šolc. „Chtěl jsem, aby výtvarno korespondovalo s hudbou, stejně tak jsem ale hned od počátku věděl, že bych nerad replikoval japonská kimona, bílé obličeje a výrazné červené rty. Myslím, že se mi podařilo najít jakousi lehkou stylizaci, která voní Japonskem a je zároveň nenásilná,“ informoval Šolc s tím, že kostýmy jsou laděné do odstínů šedé a látky na ně jsme si nechali dovézt z Itálie.

Příběh se odehrává na přelomu 20. století v japonském přístavním městě Nagasaki. Důstojník amerického loďstva B. F. Pinkerton se z rozmaru ožení s mladičkou gejšou Cio-Cio-San přezdívanou Butterfly, která ale sňatek bere vážně. Pinkerton se vrací zpět do Ameriky, zatímco Butterfly čeká na jeho návrat. Po tři roky každý den vyhlíží jeho loď. A není sama, porodila syna. Pinkerton se nakonec skutečně vrací, ale připlouvá i se svou americkou manželkou. Jsou rozhodnuti dítě odvést a vychovat ho v Americe. Butterfly se pokorně podřizuje a vzdává se svého syna. Své neštěstí ovšem neunese a umírá.