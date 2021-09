Michaela Puchalková je lektorkou a trenérkou divadelní improvizace, též profesionální terapeutkou a koučkou. Po návratu z působení v marseillské improvizační skupině založila v roce 2000 první český improvizační tým a zahájila činnost české Improligy. Pořádá workshopy pro privátní sféru, neziskové organizace i pro nadšené amatéry a učí, jak aplikovat principy skupinové improvizace do pracovních vztahů, výkonů, do osobního rozvoje a zdraví. Trénuje, píská zápasy a hraje.

"Improvizační longformu tarantino, píšeme s malým písmenem jako název žánru, přivedla před několika lety na česká jeviště právě Michaela Puchalková, ale ani ve světě to není žádný starý a otřepaný žánr. Diváci z Liberce a okolí tedy mají možnost vidět ojedinělé představení, jehož koncept nabírá na popularitě. Podobná byla hrána zatím jen v Ostravě a Praze. Divadelní večer není zdaleka určen jen fanouškům filmů Q. Tarantina, je ovšem pravděpodobné, že můžeme očekávat podobnou nálož násilí, intrik, absurdit a komických situací jako v díle slavného hollywoodského tvůrce. Nebudou chybět dlouhé dialogy, příval hudby, slovník bez cenzury. Možná se vše či něco vyvine úplně jinak, nově, což jak víme, je kouzlo improvizace," vysvětlil za organizátory Martin Nožička. Dodal, že představení bylo již třikrát odloženo z důvodů epidemie a karanténních opatření. Představení není vhodné pro děti mladší 15 let.

