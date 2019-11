/SOUTĚŽ/ Koncert proběhne v prostorách klubu v sobotu 16. listopadu od 20.00. S kapelou přijede i její dvorní DJ FeFe, který navodí atmosféru před koncertem a po ně nenechá publikum vychladnout.

Na snímku zpěvačka Kaia Brown při vystoupení kapely N.O.H.A. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Zakládající členové kapely N.O.H.A., kapelník Philip Noha a MC Chevalier Hadley, se od samého počátku existence kapely soustředili na to, aby měli kolem sebe inspirativní, kreativní a endorfiny překypující muzikanty. Kapela je specifická stylově otevřeným mixem drum&bassu, world music, dub stepu a energií nabitých groovů. Hity jako Di Nero, Wanna Play, Dive in your life, a hlavně Tu Café vynesly kapelu na ta největší evropské festivaly.