Každoroční adventní tradice, tak lze označit Vánoční koncert libereckého Big'O'Bandu Marka Ottla, který každý rok vyprodá liberecké Šaldovo divadlo. Letos se kapela rozhodla vyslyšet přání publika a odehraje rovnou dva koncerty. První proběhne následující neděli v Liberci, druhý o týden později v Jablonci nad Nisou.

„Vánoční koncert je pojatý úplně jinak než běžná vystoupení po zbytek roku. Jak pro nás, tak i pro návštěvníky představuje jedinečnou událost. Přizpůsobujeme mu playlist, aranžmá i kostýmy. Co se ale nemění, je moderátorka v podobě herečky Elišky Jansové, kterou mohou lidé znát z libereckého divadla,“ přiblížil podobu akce kapelník Marek Ottl.

„Je to pro mě pocta. S Big'O'Bandem jsem se blíže seznámila na Majálesu Liberec 2017. Jsem nadšená a hrozně se těším, na vánoční atmosféru,“ popsala pocity Eliška Jansová. Skupina zahraje 23 písní, mezi nimi nebudou chybět hity od Demi Lovato, Whitney Houston či Stevieho Wondera. „Každý rok se snažíme posouvat dopředu, i letos jsme připravili odlišnou scénu či světla,“ doplnila zpěvačka Claudia Ottlová.

Největší novinku letošního roku představuje sbírka pro Hospic sv. Zdislavy, a to na obou koncertech. „Doufám, že se podaří vybrat co nejvíce peněz. Rádi bychom pro hospic na jaře nebo v létě zahráli,“ dodal Ottl.

Rok 2019 byl pro třicetičlenné těleso nabitý. Kromě koncertů se v půlce roku vydalo na pětidenní hudební prázdniny na maltský ostrov Gozo, kam je pozval zdejší band. Zahráli 17 písniček legendárního krále popu Michaela Jacksona, který by loni oslavil šedesátiny a od jehož smrti v letošním roce uplynulo deset let. „Pobyt jsme si naprosto skvěle užili, nadchlo nás to. Budeme se snažit nadále objevovat zahraniční big bandy, navazovat spolupráci na přátelské bázi a vyjíždět do zahraničí. Je to pro kapelu ideální oživení,“ podotkl Ottl.

Na příští rok už mají stop stav, hned po novém roce jim začíná plesová sezona. Zahrají například na Hasičském plese v Semilech, Plese města Česká Lípa, Divadelním plese v Liberci či Sportovním plese ve Smržovce. „Na rok 2021 už nám zbývá jen pár volných hraní. Někdy se toho sejde moc a jelikož 98 % členů kapely to má jako koníčka, čeká je po krásném víkendu plném zkoušek a hraní návrat do zaměstnání. Ale naplňuje nás to a hrajeme rádi,“ řekl Marek Ottl.

