Australský pop-rockový písničkář Paul Colman, oceněný cenou Dowe Awards a nominací na prestižní hudební cenu Grammy, zahraje v pondělí 29. května kulturním centru Vratislavice 101010. Do České republiky se vrací už po několikáté od svého úspěšného koncertu před vyprodanými Lidovými sady v roce 2004.

Multifunkční kulturní centrum Vratislavice 101010 | Foto: Jiří Jiroutek

Paul Colman začal skládat v jedenácti letech, v osmnácti měl na kontě už přes 100 písní a dodnes po celém světě prodal stovky tisíců kopií svých alb. Proslavil se jak se skupinou Paul Colman Trio, tak sólově. Colman je garantem nejen kvalitní hudby, ale i jedinečného propojení mezi umělcem a publikem, které si získává svým neotřelým a osobitým přístupem. „V Čechách se mi hraje dobře. Našel jsem tu atmosféru, které mi připomíná můj domov, Austrálii. Máte kupříkladu velmi podobný smysl pro humor, takže si navzájem rozumíme,“ svěřil se hudebník.

Paul Colman na vratislavském vystoupení sáhne jak do osvědčených písní, které již místní publikum zná, tak i do repertoáru ze svého nejnovějšího alba Recalculate. Koncert, na kterém jej doprovodí zkušení čeští muzikanti, začíná v 19.00. Jako předkapela zahraje pop-rocková kapela The Neons z Liberecka. Akci pořádá Jednota bratrská Vratislavice a Rodinné centrum Mozaika.