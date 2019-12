Akreditace na mezinárodní festival animovaných filmů, který se příští rok v květnu poprvé uskuteční v Liberci, jsou již v prodeji.

anifilm | Foto: Anifilm

Akreditace na celou dobu konání festivalu, který se na několika místech v Liberci uskuteční od 5. do 10. května 2020, je až do konce ledna v prodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Do března ji pak půjde zakoupit za 800 korun, následně vyjde na tisícikorunu. Akreditace umožňuje každý festivalový den vyzvednout čtyři vstupenky na čtyři projekce, ale také vstup zdarma na projekce, u kterých budou pět minut před zahájením volná místa. Kromě toho zahrnuje i vstup na některé doprovodné akce či do herní zóny a zóny virtuální reality. Akreditace pořadatelé prodávají přes internet.