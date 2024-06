Ve středu 26. června si bruslař způsobil závažné úraz, když při jízdě nepoužil přilbu. K incidentu došlo v pozdních večerních hodinách po 22. hodině u silnice mezi Výpřeží a dolním parkovištěm u lanovky Ještědu v Liberci.

Zraněnému 29letému muži kolemjdoucí svědek zavolal záchranou službu, protože ho objevil ležet na zemi se silným krvácením hlavy. Záchranář, který dorazil a zraněného ošetřoval, označil jeho zdravotní stav jako života ohrožující a v liberecké nemocnici pacienta předal do péče anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO).

„Z našeho dosavadního šetření vyplývá, že bruslař před úrazem popíjel alkoholické nápoje a zřejmě pod jejich vlivem se pak rozhodl projet po silnici až dolů do města. Poté, co nabral vyšší rychlost, nezvládl pravotočivou zatáčku a spadl na asfaltový povrch silnice přímo na hlavu," uvedla mluvčí policie Libereckého kraje Ivana Baláková s tím, že pokud by využil ochrannou přilbu, s největší pravděpodobností by se nemusel tak závažnému zranění vystavit. Policisté kvůli tomuto příkladu apelují, aby bruslaři nepodceňovali při jízdě používání ochranné přilby.

Mohlo by vás zajímat: Kdo je Saon? Liberecký dobrodruh zkoumá opuštěné objekty a rád odzbrojuje lidi