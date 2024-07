Krajské ředitelství policie Libereckého kraje zvýšilo dohled na silničním úseku mezi Libercem a Frýdlantem. Důvodem je prevence případných mimořádných událostí souvisejících s bezpečností a plynulostí provozu na této objízdné trase.

Protože v Oldřichově v Hájích probíhá rekonstrukce, kvůli které je krajská silnice III/2904 uzavřena, slouží tento silniční úsek jako objízdná trasa. Objízdná trasa je na komunikacích I/13, II/290 a III/2904. Platnost objízdných tras potrvá po celou dobu plánované realizace stavební činnosti, což je od 03. června do 20. října 2025.

„Zároveň jsou realizovány stavební práce spojené s železniční výlukou na tratích č. 037 a 038, Jindřichovice pod Smrkem – Liberec a Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem, a to od 8. července do 20. září. Od 9. dubna do 10. října je také z důvodu stavebních prací uzavřena silnice III/27252 Chrastava – Dolní/Horní Vítkov," upřesnil mluvčí liberecké policie Vojtěch Robovský.

Kvůli těmto uzavírkám a možným dopravním komplikacím se sešli zástupci bezpečnostní rady města Frýdlant, IZS, Krajské správy silnic Libereckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic a dohodli se na opatřeních, která zajistí bezpečnost a plynulost dopravy, umožní průjezd záchranných složek a správu objízdných tras, aby byla doprava co nejméně narušena.

„Pochopitelně vnímáme toto problematické období, ve kterém došlo paralelně k několika uzavírkám dopravních komunikací na Frýdlantsku. Komunikace I/13, mezi Frýdlantem a Libercem, se stala objízdnou trasou několika dopravních uzavírek, což má za následek zvýšení počtu průjezdů osobní a nákladní dopravy.

A právě se zvýšením provozu jdou ruku v ruce bohužel také dopravní komplikace týkající se zejména nehodovosti," uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Libor Špráchal. Také dodal, že od chvíli spuštění staveb v Oldřichova v Hájích policisté řešili celkem šest dopravních nehod na silnici I/13 a z toho dvě nehody se neobešly bez zranění.

„Nezbytnost náležitého vyšetření všech okolností vzniku nehodového děje s sebou přináší také omezení provozu, což může být výraznou komplikací na silnicích, které jsou vedeny jako objízdné trasy. V maximální možné míře proto věnujeme pozornost dopravní situaci a událostem, ke kterým v tomto úseku páteřního tahu z Frýdlantu na Liberec může docházet," doplnil Špráchal.

