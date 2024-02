Krajský soud v Liberci se dnes, v úterý 13. února, začne zabývat mezinárodním pašováním kokainu a hašiše za několik miliard korun. V Liberci byl podle zjištění kriminalistů velkosklad, odkud drogy směřovaly do dalších evropských zemí.

Policisté v souvislosti s organizovanou drogovou trestnou činností předloni zatkli 44 lidí v devíti evropských zemích a v USA. Soud v Liberci se bude zabývat obžalobou proti 11 lidem a jedné firmě, a to nejen pro drogové delikty, ale i daňovou trestnou činnost, legalizaci výnosů z trestné činnosti a další přečiny.

Soud ale začne bez hlavního obžalovaného liberecké větve, což je devětačtyřicetiletý Vilém Kováč, který je na útěku a policie po něm pátrá. Kováč podle detektivů vedl v Liberci minimálně od roku 2018 drogový velkosklad.

"Drogy byly dováženy z Jižní Ameriky a ze zemí Blízkého východu do Evropy a odtud pak byly ve většině případů dováženy do Bratislavy, kde docházelo k proclívání a následně odvozu do Liberce," řekla již dříve ČTK státní zástupkyně Petra Pazderková.

V Liberci bylo podle zjištění policie uskladněno přes tunu kokainu a 3,5 tuny hašiše a odtud byly drogy distribuovány dalším zločineckým skupinám. Z některých států Evropské unie si pro ně přijeli kurýři, do jiných byly vysílány kamiony se zbožím a ukrytými drogami. Hodnota pašovaných narkotik dosahovala několika miliard korun. Kováčova skupina je stíhána i za dovoz cigaret s daňovým únikem přes 84 milionů korun.

