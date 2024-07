Martina Janurová dnes 16:00

Ve čtvrtek večer došlo v Masarykově ulici k dramatické dopravní nehodě, při níž 20letý řidič nezvládl svůj vůz na mokré silnici. Automobil značky Škoda Fabia se dostal do smyku, přejel do protisměru a narazil do kovového oplocení a následně do sloupu veřejného osvětlení. Naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale škody na majetku dosáhly desítek tisíc korun.