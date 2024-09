Psi trpěli na horké dlažbě až do příjezdu strážníků.

Dva psy uvázané u sloupu na rozpálené dlažbě v Liberci zpozorovali strážníci ve čtvrtek 29. srpna, v horkém letním počasí, a rozhodli se zakročit. Po zhodnocení jejich stavu majiteli psy odebrali a předali je do péče městského útulku. Nyní ho podezírají z porušování zákona o ochraně zvířat.

Viditelně podvyživené psy jejich majitel uvázal v horkém letním počasí na konci srpna ke sloupu na rozpálené dlažbě v Liberci. Okolo naštěstí projížděla hlídka strážníků, kteří to nenechali bez povšimnutí. "Protože se psi nacházeli na horkém letním slunci, vyzvali strážníci majitele k jejich přemístění do stínu a přivolali na místo pracovníky Krajské veterinární správy a magistrátu města Liberec," uvedli na facebooku. Na základě posouzení celkového stavu a dalším poznatkům, byla rozhodnutím správního orgánu zvířata odebrána a přemístěna do náhradní péče městského útulku.

Majitele psů muže již dříve městští policisté podezřívali z porušování zákona o ochraně zvířat. V problematice zvířat dlouhodobě městská policie v Liberci spolupracuje s Centrem pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec ARCHA.

