Dopravně bezpečnostní akci si liberečtí krajští policisté naplánovali na čarodějnice, v čase lidových oslav se zaměřili na dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných látek. Ze 370 řidičů bylo 7 pod vlivem, mezi častější prohřešky patřil špatný technický stav vozidel a překročení rychlosti. Celkem policisté vybrali na pokutách 28 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

S cílem snížit počty a následky dopravních nehod v souvislosti s oslavami čarodějnic a zvýšit úroveň dodržování pravidel silničního provozu byla ze dne 30. dubna na 1. května vyhlášena krajská dopravně bezpečnostní akce.

Policisté se soustředili primárně na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholu nebo jiných návykových látek. “Kromě toho se policisté zaměřili také na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech,” uvedl policejní tiskový mluvčí Vojtěch Robovský.

Policisté na mnoha místech Libereckého kraje zkontrolovali celkem 370 vozidel. Zjistili 7 případů, kdy za volant usedli řidiči pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. “Mezi nejvýraznější, co do počtu odhalených případů protiprávního jednání, patřil špatných technický stav vozidel, a to v celkem 17 případech, za což byly uloženy pokuty v celkové výši téměř 10 tisíc korun,” řekl mluvčí a dodal, že mezi dalšími hříšníky bylo pět řidičů, kteří porušili limit nejvyšší dovolené rychlosti v obci. “Za tato porušení policisté udělili pokuty na místě v hodnotě přesahující stejnou částku,” doplnil Robovský.

Celkem tak v průběhu čarodějnické noci zaznamenali policisté v Libereckém kraji bezmála tři desítky přestupků, za které udělili pokuty v souhrnné částce 28 tisíc korun.

