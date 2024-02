Místo milujícího partnera v podobě vdovce a lékaře zůstaly dvaašedesátileté ženě z Liberecka oči pro pláč a jejím případem se tak zabývají liberečtí policisté.

Ilustrační foto. | Foto: Ilustrační foto Deník

Na začátku bylo seznámení na sociální síti Facebook, kde podvedená žena narazila na muže, který měl profil na jméno Thomas Michal. Mělo se jednat o pětašedesátiletého vdovce, který pracoval jako chirurg ve válečné zóně na Ukrajině. Při dalším psaní uvedl, že by se chtěl vrátit zpět do Čech. Každodenní konverzace trvala půl roku a posléze muž uvedl, že by chtěl přijet na měsíční dovolenou, ale aby se tak mohlo stát, musí žena o jeho návrat napsat v žádosti prostřednictvím e-mailu na prázdninovou desku. „Toto učinila a týden na to jí přišla odpověď, že Thomas na dovolenou bude puštěn, ale musí mu zaplatit let, a to zasláním peněz na bankovní účet. Žena požádala o pomoc svou dceru a prostřednictvím jejího účtu poslala svých 78 000 korun. Po přijetí peněz jí muž napsal, že ji má rád,“ popsala podvodný případ krajská mluvčí policie Klára Jeníčková.

Jak se blížil konec roku, začala se žena opět dotazovat, kdy za ní přijede. Dozvěděla se, že dovolená byla zamítnuta a musí doplatit dalších 38 tisíc korun, což udělala, ale zároveň svého dopisovatele upozornila, že více peněz nepošle. Letos v lednu jí přišla další výzva k zaplacení 50 tisíc korun. „Vdovec“ ženu ujistil, že o ničem takovém nic neví a dále si spolu psali až do začátku února. „V úterý 12. února byla její dcera informována svou bankou, že z jejího účtu došlo k podezřelé transakci 38 000 korun a zřejmě se jedná o podvod. Až na tento podnět, se žena rozhodla vše oznámit. Během této konverzace ale přišla o 116 000 korun,“ podotkla mluvčí.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu, za který hrozí až pět let vězení. „Neposílejte peníze nikomu, koho znáte z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu. Pachatelé vystupují pod různými falešnými profily, snaží se vzbudit důvěru a jejich jediným cílem je vylákat z vás finanční prostředky,“ vyzvala veřejnost Jeníčková.