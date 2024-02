Liberecký krajský soud poslal na osm let do vězení Jana H., který loni na jaře zbil v chatě v Hejnicích svého známého a nechal ho tam bez pomoci ležet více než 24 hodin.

Zadržení podezřelého z únosu a pokusu o vraždu. Zásah pořádkové jednotky proběhl v Hejnicích v dubnu 2023. | Video: Policie ČR

Státní zástupkyně pro obžalovaného chtěla třináct let vězení za pokus o vraždu, soud jeho čin překvalifikoval na ublížení na zdraví se sazbou od tří do deseti let. Rozsudek ale ještě není pravomocný.

Podle obžaloby byl motivací k činu obžalovaného vztek poté, co se dozvěděl, že by jeho známý měl převzít bar, který dosud sám provozoval. Obžalovaný dnes u soudu uvedl, že nechtěl svého známého zabít a ani neplánoval jeho napadení. Za způsobenou zdravotní a duševní újmu požaduje napadený muž skoro 3,7 milionu korun. Utrpěl těžké poranění mozku, mnohočetné poranění obličeje, měl zlomené žebro, propíchnutý hrudník, rozvíjel se u něj zánět plic, měl závažnou poruchu funkce ledvin, byl podchlazený a měl i další poranění.

Podle státní zástupkyně Petry Pazderkové celá situace neproběhla tak, jak tvrdil obžalovaný. „Poškozený si nic nepamatuje, jak útok probíhal, ví jen obžalovaný. Že ale neprobíhal tak, jak říkal pan obžalovaný, vyplývá ze znaleckého posudku v oboru zdravotnictví soudního lékařství,“ uvedla. Poškozený muž podle ní přežil jen díky rychlému zásahu policie a záchranářů. „Poškozený má následky, které si nejspíše ponese až do konce života. Je velký zázrak, že vůbec přežil,“ dodala s tím, že za pokus o vraždu navrhla obžalovanému třináct let vězení.

Jan H. ve své závěrečné řeči činu litoval. „Je to moje lidské selhání. Mým úmyslem nebylo nikoho usmrtit, moje jednání spočívalo ve vzteku, strachu a zradě. Nic mě neomlouvá, za to, co jsem udělal, trest si zasloužím,“ uvedl.

U soudu se omlouval hned několikrát. „Chtěl jsem se mu omluvit a popřát mu mnoho zdraví. Chci se omluvit i jeho mamince. Vím to sám, jsem rodič a neumím si představit, že bych podstupoval něco takového ve strachu o své dítě,“ dodal. Jeho obhájce se snažil, aby byl čin souzen jako ublížení na zdraví. A k tomu se nakonec přiklonil i soudce, který čin překvalifikoval právě na ublížení na zdraví s těžkou újmou. Zde je kvalifikace 3 až 10 let a soudce potrestal obžalovaného trestem pod horní hranicí.

„Nemáme prokázáno, že by ho chtěl od počátku usmrtit," zdůvodnil změnu kvalifikace předseda senátu Pavel Pachner. Součástí nepravomocného rozsudku je, že Holický má zdravotní pojišťovně zaplatit náklady spojené s léčením svého známého ve výši 2,212 milionu korun. Napadený muž navíc žádal vyplacení více než 3,7 milionu korun za ztrátu výdělku, náhradu za vytrpěnou bolest a nemajetkovou újmu, soud mu přiznal zhruba 817 tisíc korun a se zbytkem ho odkázal na občanskoprávní řízení.

Zdroj: Deník/Jiří Louda