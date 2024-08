Obžalovaná prohlásila, že je vinná spácháním těchto skutků. Vyjádřila tak souhlas s tím, že pro zákazníky domlouvala nezletilé dívky, aby s nimi mohli mít dotyční pohlavní styk, a ona z toho měla finanční zisk. V některých případech šlo o vaginální pohlavní styk, jindy zase o orální sex. Některé poškozené měla nechat natočit či nafotit erotický materiál a posílat jej klientům za úplatu, čímž se dopustila výroby a šíření dětské pornografie.

„Nemám k tomu co říct. Jenom to, že mě to hrozně mrzí a jsem si vědoma, co jsem udělala. Chci řádně žít normální život a jsem připravena přijmout trest,“ pronesla před soudem Sandra G. s tím, že tehdy byla závislá na drogách a automatech a většinu peněz utratila právě za závislosti.

Na otázku, proč dívky nevrátila do výchovného ústavu, uvedla, že neví. Kvůli drogám prý nepřemýšlela normálně. „Myslím si ale, že jsem holkám i pomohla. Když neměly kde spát, zavolaly mi, já pro ně dojela a nechala je spát u mě,“ doplnila. Jedna z obětí přiznala, že se styděla sama za sebe. „Žádné holce nepřeji, aby se jí stalo to, co mně,“ zdůraznila. „Dostávala jsem se z toho špatně. Co jsem prožila, to mi z hlavy nikdo nevyndá, nikdy na to nezapomenu,“ prohlásila další.

Soud rozhodl o ponechání obžalované ve vazbě a hlavní líčení bude pokračovat 23. září.

