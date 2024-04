Motorkář a pět aut havarovalo v Liberci, tři lidé jsou lehce zranění

Hromadná nehoda motorkáře a pěti aut zablokovala dopravu v Liberci, tři lidé odvezla záchranná služba s lehkými zraněními do nemocnice. Uzavírka silnice směrem na Jablonec by měla trvat zhruba do čtvrteční sedmé hodiny.

Nehoda pěti osobních aut a motorkáře v Liberci. | Foto: HZS LK