/VIDEO/ Video jako z akčních filmů koluje na sociálních sítích. Je na něm vidět výjezd libereckých hasičů, kteří jedou u Babylonu po dvou kolech. Podle mluvčí jeli k záchraně lidského života.

Hasiči v Liberci. | Video: Facebook

Na videu je vidět, jak se v zatáčce u libereckého hotelu Babylon pod vlivem vysoké rychlosti hasiči málem převrátili, řidič ale dokázal situaci zvládnout a nic se nestalo. "V posledních hodinách na sociálních sítích a ve veřejném prostoru koluje video ukazující jízdu jednotky profesionálních hasičů z Liberce, jedná se o zásahovou jízdu naší jednotky k záchraně lidského života," dodali hasiči ve vyjádření na webu.

Podle oficiální zprávy hasičů se jednotka dostala do nestandardní situace a tu řidič zvládl. "Jedná se však o situaci, do které by se řidiči dostávat neměli. Proto se Hasičský záchranný sbor České republiky snaží zabezpečit pro své řidiče odbornou přípravu v polygonech. V roce 2023 tento výcvik nemohl proběhnout vzhledem k tomu, že jeden z účastníků výběrového řízení znemožnil realizaci výcviku. Video je pořízené ze starší události, kdy Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje celou situaci již prošetřil a následně uzavřel," doplnili