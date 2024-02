Podmíněný a peněžitý trest uložil ve čtvrtek 8. února soud v Liberci bývalému libereckému zastupiteli Pavlu Šulcovi (býv. ANO) za přijetí úplatku přes dva miliony korun v době, kdy působil v představenstvu Dopravního podniku města Liberce (DPMLJ).

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Louda

Soud schválil návrh dohody o vině a trestu, kterou pětačtyřicetiletý muž uzavřel s žalobcem. Šulc dostal tříletý podmíněný trest se zkušební dobou tři roky a peněžitý trest 2,21 milionu korun. Jeho obžalovaná firma Smartkonstrukt musí zaplatit 100.000 korun, i u té soud schválil dohodu o vině a trestu.

Šulc byl obviněn z přijetí úplatku ve výši přes dva miliony korun a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů Evropské unie ve stadiu pokusu. Hrozilo mu až deset let vězení. Podle dnes schválené dohody o vině a trestu přijal v letech 2015 až 2018 úplatky 2,065 milionu korun. "Odsouzený přijímal úplatky a nebylo stanoveno, co za konkrétní úplatek má provést nebo nemá. Spíše to byla taková dlouhodobá loajalita k uplácejícímu," uvedl státní zástupce Martin Feřt.

Jde o první rozhodnutí v rozsáhlé kauze autobusových dopravců v Libereckém kraji. "Šetření by se mělo uzavřít během letošního roku, kdy i další obvinění projevili zájem o případné uzavření dohody o vině a trestu," řekl novinářům po jednání Feřt. Dodal, že žádná další dohoda zatím sjednaná není.

Peníze podle něj dostával Šulc od Jiřího Vařila. "Ovládal holding společností, který by jednoduše šel nazvat jako holding BusLine," dodal státní zástupce. Právě ve prospěch tohoto holdingu měl Šulc podle státního zástupce jednat u sporů, které měl DPMJL s BusLinem.

V dosud neuzavřeném šetření je aktuálně stíháno 14 lidí a 21 firem, u jedné osoby a tří firem je nepravomocně rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání. Liberecký dopravní podnik, který v případu figuruje jako poškozený, dnes neuspěl s žádostí o náhradu škody ve výši 378 milionů. Soud firmu s jejími nároky odkázal na občanskoprávní řízení. Zmocněnec firmy si ponechal lhůtu na odvolání.

