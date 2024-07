V rozsáhlém případu výroby a distribuce pervitinu v Liberci bylo ve čtvrtek odsouzeno 6 osob k trestům od podmínky až po 11 let vězení. Skupina pod vedením Michala V. vyprodukovala téměř deset kilogramů metamfetaminu, jehož prodej mohl přinést zisk kolem 10 milionů korun.

V rozsáhlém případu výroby a distribuce pervitinu v Liberci bylo ve čtvrtek 25. července odsouzeno šest osob k trestům sahajícím od podmínky až po 11 let vězení. Podle obžaloby skupina pod vedením Michala V. od září 2022 do srpna 2023 vyprodukovala téměř deset kilogramů metamfetaminu, jehož prodej mohl přinést zisk kolem 10 milionů korun. Skupina měla také dostatek surovin na výrobu stejného množství drogy.

Z celkového počtu 11 obžalovaných ve čtvrtek krajský soud vynesl rozsudek nad těmi, kteří se přiznali k vině, což umožnilo zkrátit soudní proces. Předseda senátu Richard Skýba uvedl, že většině odsouzených byl trest udělen pod spodní hranicí trestní sazby, protože přiznání vině a spolupráce během vyšetřování byly klíčovými faktory pro zmírnění trestu.

Čtyřem z odsouzených hrozil původně trest až 18 let vězení. Verdikt zatím není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání a 2 z obžalovaných se práva na odvolání vzdali.

Obžaloba tvrdí, že drogový gang získával léky potřebné k výrobě pervitinu částečně z Polska, což někteří obžalovaní přiznali. Výroba drogy probíhala v podomácku zřízených laboratořích na různých místech v Liberci, Proseči nad Nisou, v chatě u nádrže Fojtka v Mníšku a v Raspenavě. Pět osob se střídalo při výrobě drogy.

Nejpřísnější trest, 11 let vězení, dostal třiapadesátiletý Martin H., který již dříve dostal osmiletý trest za jinou drogovou činnost. Podle obžaloby vyrobil metamfetamin zhruba v deseti případech, přičemž jedna várka obsahovala mezi 400 a 800 gramy drogy.

Drogový recidivista Jan K. byl odsouzen na deset let vězení a Luboš S. na 5,5 let. Luboš S. byl již dříve trestán za drogové delikty a byl v podmínce. Jeho obhájce neúspěšně navrhoval tříletý trest, s ohledem na těžkou životní situaci klienta. Luboš S. vysvětlil, že kvůli dluhům a zranění ruky se zadlužil u Michala V. a začal vyrábět pervitin, což označil za chybu.

Dva další obžalovaní získali status spolupracujícího obviněného, což vedlo k výraznému snížení trestů. Jaroslav I. dostal šest let vězení a Polák Daniel Stefan S. čtyři roky. Družka Jaroslav I., Gabriela Š., která se na výrobě drog podílela jen okrajově, dostala roční podmíněný trest se zkušební dobou na 18 měsíců.

Soudní jednání pro ostatní obžalované bude pokračovat v září, včetně Michala V., který se k drogové činnosti přiznal jen částečně a popřel, že by šlo o organizovanou skupinu. Hrozí mu trest od 10 do 18 let vězení.

