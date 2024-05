/FOTO/ Hasiči měli na Filipojakubskou noc letos v Libereckém kraji násobně víc výjezdů než minulý rok. Dobrovolné i profesionální hasiče zaměstnalo na čarodějnice šedesát událostí, což je oproti minulému roku trojnásobek. Zhruba v polovině případů se jednalo o lesní požár nebo hořící trávu, jednou nedohašené ohniště. Hasiči vyjížděli také ke třem dopravním nehodám a likvidovali popadané stromy kvůli silnému větru.

Hasiči zasahovali na čarodějnice u mnoha událostí. | Foto: HZS LK

Mezi sedmou večerní a ranní přijali operátoři hasičského střediska Libereckého kraje oznámení o dvaceti událostech. “Pokud bychom to srovnali s rokem předchozím, řešených událostí bylo letos jednou tolik,” řekla tisková mluvčí profesionálních jednotek Jaroslava Benešová. V pěti případech zasahovali u požárů odpadu spíše menšího rozsahu. Jednou v Jeřmanicích na Liberecku likvidovali “čarodějnický oheň“, kdy se pálení vymklo kontrole.

V Českém Dubu zasakovaly jednotky po půl sedmé večer u požáru uskladněné trávy a hnoje, použili tři proudy vody 3C a jeden vysokotlaký. Požár se obešel beze škody, zhruba hodinu od nahlášení byl zcela zlikvidován.

Před osmou večer zamířili hasiči do Bulovky na Frýdlantsku k požáru v rodinném domě. Požárem byla zasažená jedna místnost. “Je třeba vyzdvihnout rychlý zásah tamějších dobrovolných hasičů, kteří požár velmi rychle lokalizovali,” uvedla Benešová. Při události se zranil jeden člověk, nadýchal se zplodinami hoření. Výše škody způsobená požárem byla předběžně stanovena na 100 tisíc korun, včasným zásahem dobrovolných hasičů byly uchráněny hodnoty ve výši přibližně 4 milionů korun. Příčina vzniku požáru je v tuto chvíli předmětem vyšetřování.

Hasičské jednotky byly během noci také několikrát povolány k událostem v souvislosti s nahlášeným požárem. Ovšem po kontrole na místě události se ukázalo, že se jedná o “čarodějnické ohně“ pod dohledem v místech, kde bylo pálení v souladu s platným nařízením Libereckého kraje a vyhlášenou výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu.

Hasiče zaměstnaly také tři dopravní nehody. V Liberci a v Železném Brodě byly bez zranění. “Po půl třetí odpoledne jsme zasahovali v Žandově na Českolipsku, kde v Nádražní ulici došlo k havárii nákladního automobilu převážejícího beton. To se převrátilo na bok. Zraněné osobě jsme poskytli první předlékařskou pomoc a předali ji do péče zdravotníků,” vysvětlila mluvčí. K vyproštění havarovaného vozidla byl na místo události povolán jeřáb soukromé firmy a náročný zásah trval do pozdních nočních hodin.

Celkem šestnáctkrát hasiči poskytovali technickou pomoc. V souvislosti se silným větrem to bylo odstraňování popadaných stromů a větví z komunikací, aby byla zabezpečena jejich průjezdnost.

