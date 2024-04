Zpočátku to vypadalo na rutinní silniční kontrolu, policisté zastavili muže v silném sportovním autě v Liberci v pátek 5. dubna krátce před osmou večer. Vše se zdálo v pořádku, včetně testu na omamné látky. Policistům se přesto něco nezdálo, zavolali posily a jejich intuice nelhala. Muž se z ničeho nic pokusil o útěk, v kufru auta totiž vezl dost látky na výrobu bezmála 2,3 kilogramu pervitinu. Nyní mu hrozí až 12 let vězení.

Efedrin našli policisté při rutinní kontrole. | Foto: PČR Liberecký kraj

Policejní hlídka v Londýnské ulici si v pátek 5. dubna krátce před 20. hodinou všimla pohybu silného sportovního vozidla, rozhodla se ho zastavit a jeho posádku zkontrolovat. “Starší muž za volantem automobilu téměř okamžitě zareagoval na pokyny k zastavení a poté, co vůz na krajnici odstavil, začal s policisty spolupracovat,” popsal policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Předložil doklady potřebné k řízení a další dokumenty k vozidlu. Jeho ne zcela klidné chování však nasvědčovalo tomu, že je něco v nepořádku.

“Policisté rutinně přistoupili k provedení testu na omamné a psychotropní látky. Přístroj však nevykázal pozitivní hodnoty,” dodal Robovský. Mezitím si hlídka na místo vyžádala posily. “Kolegové kontrolujících policistů bezprostředně po svém příjezdu zaujali svá místa, přesně podle nacvičených situací. Právě včas. Za pár okamžiků se totiž přesvědčili, že prvotní úsudek jejich kolegů byl správný,” vysvětlil mluvčí.

7 jarních motorkářských akcí v Libereckém kraji, které by vám neměly ujet

Kontrolovaný muž měl za lubem vyhnout se další spolupráci a pokusil se o útěk. “Jeho zkratovité jednání nemělo šanci na úspěch a policisté okamžitě a zcela profesionálně nepřipustili jakýkoli jiný vývoj situace. Po cizincově bleskurychlém zpacifikování a při následné prohlídce vozu zjistili, že se v úložném prostoru nachází důvod jeho pokusu o útěk,” popsal Robovský. Policisté našli tašku se dvěma plastovými sáčky, ve kterých se nacházely více než 3 kilogramy bílé krystalické látky, šlo o efedrin. “Z takovéhoto množství by přitom bylo možné vyrobit bezmála 2,3 kilogramu drogy – metamfetaminu, tedy pervitinu,” vysvětlil policista.

Případ si okamžitě převzali krajští kriminalisté a ti zjistili, že třiašedesátiletý muž už byl v minulosti za stejný prohřešek trestán. Kriminalisté tak zahájili trestní řízení a následně také cizincovo trestní stíhání pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu, za který mu v případě prokázání viny může být uložen trest odnětí svobody v rozmezí od 8 do 12 let. Muže zároveň poslali rovnou do cely vazební věznice, kde vyčká na rozhodnutí soudu.

Mohlo by vás zajímat: VIDEO: Liberečtí celníci zabavili automaty za 3 miliony, policie stíhá 14 lidí