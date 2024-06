Během středečního jednání zazněla výpověď svědkyně, kterou měl před čtyřmi lety neznámý muž kontaktovat ohledně zajištění vývozu leštěné žuly do Ruska, jejíž hodnota přesáhla pět tisíc euro. Vývoz se podle jejích slov neuskutečnil, byl stornován. „Muž se mi představil, ale jeho jméno si už nepamatuji,“ řekla svědkyně s tím, že si ji našel na internetu, kde měla reklamu jako celní deklarant. Vypověděla, že muž za ní přijel do místa jejího podnikání. Poté, co ji předseda předložil fotografie, na jedné z nich poznala obžalovaného Zdeňka M.