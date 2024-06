Patnáct dopravních nehod se stalo za jediný den, a to ve čtvrtek 13. června v Libereckém kraji. Jedenáct z nich zapříčinila nepozornost řidičů, kteří se nevěnovali řízení, dva kvůli tomu skončili v nemocnici.

Nejprve ve Frýdlantu v odpoledních hodinách naboural šedesátiletý řidič do auta před sebou a sanitka ho musela převézt do nemocnice kvůli ošetření nohy. “Řidič Peugotu Boxer se při jízdě dostatečně nevěnoval řízení a na křižovatce přehlédl před ním stojící odbočující vozidlo. I přes následnou snahu své vozidla zabrzdit, však narazil do zadní části stojícího auta,” uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková. Nikdo kromě řidiče se nezranil, policisté vyloučili ovlivnění alkoholem dechovou zkouškou u obou řidičů a neodhalili ani technickou příčinu dopravní nehody.

Pak krátce před sedmou hodinou bourala dvaačtyřicetiletá řidička, která se dostatečně nevěnovala řízení při průjezdu levotočivou zatáčkou na mokré vozovce, najela za pravý okraj komunikace a svůj Ford Focus nabourala do lampy veřejného osvětlení. “Se zraněním dolní končetiny byla převezena do liberecké nemocnice k ošetření,” řekla mluvčí. Ani u této dopravní nehody policie neodhalila přítomnost alkoholu ani technickou závadu.

Z uvedeného počtu patnácti dopravních nehod naštěstí nedošlo k vážnějším zraněním, škody vyčíslili policisté předběžně celkem na 620 tisíc korun.

