V pátek došlo v malé obci na Semilsku k závažné nehodě, při níž 4letý chlapec utrpěl zranění poté, co se odpoutal z autosedačky a vběhl do silnice. Policie varuje rodiče před nebezpečím nechávání malých dětí bez dozoru v autě.

Ilustrační snímky Policie. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V pátek 21. června odpoledne došlo k závažné nehodě, kdy chlapec ve věku čtyř let využil nepozornosti příbuzných a sám se odpoutal z autosedačky, do kterého jej připoutali, zatímco si chystali zavazadla do vozu na výlet k Máchovu jezeru. Přibuzní byli v danou chvíli na druhé straně silnice, kam se za nimi chlapec vydal. Jakmile vstoupil do silnice srazilo ho právě projíždějící auto.

Jednalo se o osobní vozidlo značky Hyundai, které sice jelo pouze čtyřicetikilometrovou rychlostí a okamžitě začalo brzdit, ale ke střetu již nešlo zabránit. K incidentu došlo u silnice v malé obci na Semilsku poblíž rodinného domu.

„Chlapec upadl na silnici a utrpěl krvácivé poranění na hlavě. Zdravotnická záchranná služba ho letecky transportovala do nemocnice v Hradci Králové. Podle dostupných zpráv by jeho aktuální zdravotní stav neměl být vážný," uvedla mluvčí liberecké policie Ivana Baláková.

V této souvislosti policisté apelují na všechny rodiče a prarodiče, aby takto malé děti nenechávali v autě ani na chvíli bez dozoru. Událost z pátku na Semilsku slouží jako důležité varování a poučení pro všechny.

