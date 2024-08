Na rychlostní silnici D10 ve směru na Turnov došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahovali hasiči z HZS Turnov a Mnichovo Hradiště spolu s JSDH Turnov. Silnice zůstala po nehodě uzavřena, zraněné osoby byly předány do péče zdravotní záchranné služby.

Ve čtvrtek 8. srpna došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut na rychlostní silnici D10 ve směru na Turnov. U nehody zasahovali hasiči ze stanice HZS Turnov a Mnichovo Hradiště společně s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Turnov. Po nehodě zůstala silnice uzavřena. Hasiči provedli protipožární opatření.

Při nehodě došlo také ke zraněním. Zraněné osoby byly předány do péče zdravotníků. „Celkem bylo zraněno pět osob, všechny však utrpěly pouze lehká zranění. Dva zranění byli převezeni do nemocnic v Liberci a tři osoby do nemocnice v Turnově. Aktivace traumaplánu nebyla nutná," sdělil Deníku mluvčí Zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev.

