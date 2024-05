Zdržení na dálnici mezi Turnovem a Libercem způsobilo porouchané vozidlo

Neprůjezdný pravý pruh dálnice mezi Turnovem a Libercem způsobilo porouchané vozidlo, a to ve čtvrtek 2. května dopoledne. U Hodkovic nad Mohelkou mohlo řidiče čekat zdržení, problém by měl být podle Ředitelství silnic a dálnic vyřešený do 10:30 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický