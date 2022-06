Antonín Vojtek

88 let, malíř, Břeclav

Antonín Vojtek.Zdroj: Deník

Do restaurací jsem chodil v čase mého mládí. Dnes po osmdesátce jsem byl spokojen s úrovní hotelu Imos v Břeclavi, který ale zanikl. V posledních létech se však spoléhám na to nejlepší co mohu mít, a to na obědy a gastronomickou péči mé ženy Jitky.