Podle první třetiny byste ale nepoznali v jakém rozpoložení se oba celky nacházejí. Zlín byl v úvodní periodě lepší, aktivnější a Liberec držel nad vodou brankář Kváča. Jen díky němu po dvaceti minutách bylo skóre 0:0.

„To je přesně to s čím bojujeme zatím celou sezonu – produktivita. Šance máme, ale pořád nám chybí ten jeden dílek do kompletní skládačky,“ litoval po úvodní třetině zlínský útočník Pavel Kubiš.

Liberec se po dlouhé cestě autobusem dostal do tempa v prostřední periodě, kdy 48 vteřin od prvního vhazování překonal brankáře Zlína Hufa Dávid Gríger, který využil zaváhání domácích zadáků a v přečíslení dva na jednoho po asistenci Adama Najmana skóroval.

„Kluci tam udělali super práci. Já se to snažil jen trefit a to se podařilo. Že se mi střelecky doteď moc nevedlo? Já to tak neberu, hlavní je, že to tam spadlo a mohu tak pomoci týmu,“ usmíval se Dávid Gríger. O třináct minut později bylo pro Severočechy ještě veseleji. Do dvougólového náskoku je dostal zkušený forvard Jakub Klepiš, jehož projektil od modré ztlumila až síť za Hufovými zády.

V poslední třetině ukázal Zlín, jak by měl hrát celý zápas. Přidusil Liberec v jeho obranném pásmu, hrozil z přesilovek a nakonec se prosadil v rovnocenné hře, když časomíra ukazovala 47. minutu a na rozdíl jediné trefy snížil zlínský Peter Trška.

Liberec znejistil a začal do toho dupat. Pramenily z toho šance agilního Marka Zachara, které se ale rozbily o připraveného lapače Hufa.

Zlín dostal v samém závěru duelu obrovskou příležitost. Tygři šli do čtyř, domácí odvolali brankáře a začali do Severočechů bušit v šesti bruslařích. Pramenilo z toho další vyloučení na liberecké straně, kdy vysokou holí trefil Okála do obličeje Vlach. Jenže… Zdeněk Okál faul odvolal, neskutečné gesto fair play v situaci, kdy Zlín potřebuje body jako sůl. Tygři duel nakonec uhráli ke třem bodům za těsnou výhru 2:1.

„Netrefil mě do obličeje, ale do ramene. Hokej je hra, která má nějakou úroveň a nebylo by to fajn pro nás ani pro mě. Nikoho by netěšilo po tomhle vyrovnat. Já tohle nemám v povaze,“ řekl sympaticky ke svému sportovnímu gestu Zdeněk Okál.