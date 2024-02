POZVÁNKA: Turnaj WEHT poprvé v ČR, pět reprezentací se představí v Liberci

Je to historický milník. Ženský hokejový turnaj WEHT se poprvé uskuteční na našem území, konkrétně v liberecké Home Credit Aréně. Navíc se jedná o vyvrcholení celeého seriálu. Od středy 7. února do neděle 11. února budou mezi sebou bojovat národní týmy České Republiky, Německa, Švýcarska, Finska a Švédska. Vedení by si moc přálo překonat divácký rekord.

Trenérka Carla MacLeodová a české hokejistky. Ilustrační foto. | Foto: ČTK