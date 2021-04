Poprvé tento husarský kousek svedli ve čtvrtfinále 2007 Znojemští Orli proti Pardubicím. Jihomoravané tehdy prohráli první tři zápasy, ovšem poté dokázali vzlétnout a klovnout svého soupeře třikrát v řadě. Senzační obrat nakonec nedotáhli, sedmý duel jednoznačně ovládl Moeller.

Zajímavostí je, že tehdy vedl Znojmo současný trenér Sparty Miloslav Hořava, který po skončení série nazval Pardubice arogantním týmem.

Teď bude mít Hořava druhý pokus, kterak se se svým týmem zapsat do české hokejové historie. Pokud by sedmé klání Sparta na svém ledě vyhrála, dokončila by otočku v sérii a stala by se prvním týmem, kterému se to v play-off extraligy povedlo.

Sedmé semifinále HC Sparta Praha – Bílí Tygři Liberec je na programu ve čtvrtek 15. dubna od 17 hodin. Oba týmy teď už nemají kam uhnout.