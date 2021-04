Dvěma góly se na druhé semifinálové výhře libereckých hokejistů podílel forvard Michal Bulíř a třebaže překonal jeden historický milník a na druhý může brzy dosáhnout, je pro něj důležitější dnešní třetí bitva o finále! „Potřebujeme ještě dvě výhry,“ připomněl před duelem s odhodlanou Spartou 29letý útočník se zkušenostmi v KHL.

Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 1. zápas: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, 3. dubna 2021 v Praze. Jaroslav Vlach z Liberce (uprostřed) se raduje z gólu | Foto: ČTK

Reprezentační centr se díky vynikající střelecké formě stal nejlepším snajprem Liberce v play off, v historických tabulkách překonal legendárního borce Petra Nedvěda. „Jsem za to rád, Petr Nedvěd byl hráč těžkého kalibru. Je to čest, něco takového dokázat. Není ale konec a doufám, že ještě nějaké branky přidám a pomůžu tím týmu.“