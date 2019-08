„Kouvola byl kvalitní soupeř. My jsme chtěli vyhrát, protože každá výhra dodá sebevědomí a navíc zápasů nemáme moc. Přistoupili jsme k utkání s velkou vážností a jsme rádi, že jsme vyhráli,“ řekl po zápase útočník Liberce Rostislav Marosz, který vstřelil první gól v tygřím dresu.

„Minule jsme Rusům darovali vítězství sami, protože jsme propadávali, takže jsme si k tomu něco řekli. Upozornili jsme na věci, které jsme dělali špatně a šli jsme do zápasu,“ vrátil se ještě k předchozímu střetnutí s Novokuzněckem.

Finská Kouvola je netradiční soupeř pro Liberec. „Je super, že si můžeme zahrát proti finskému týmu. Byl to kvalitní mač, a že jsme ho zvládli, tak je to ještě lepší,“ dodala nová liberecká posila.

Co říkáte na skutečnost, že jste v přípravě hráli pouze se zahraničními protivníky?„Liga je liga. Zahraniční soupeři jsou zpestření a já to jenom kvituji,“ uvedl spokojeně liberecký forvard.

Liberci vyšly v zápase s Kouvolou přesilovky. Zaměřili jste se více na tuto disciplínu během tréninků? „Přesilovky jsme si zkoušeli a první lajna dala z početní převahy dva kousky a sehráli ji parádně.“

Jak se Maroszovi zatím líbí pod Ještědem? „V Liberci je to super a že mi to tam spadlo, je jenom dobře. Měl jsem sice více šancí, ale tímto gólem to snad odšpuntuju a budu střílet branky dál,“ uzavřel Marosz.